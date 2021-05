Nesci alle primarie calabresi. M5S senza regole e diviso (Di sabato 22 maggio 2021) «Io mi metto in gioco. Sono a disposizione, come lo ero la volta scorsa». La disponibilità annunciata al Corriere della sera da Dalila Nesci, sottosegretaria grillina al Sud, di correre alle primarie calabresi della coalizione di centrosinistra, rappresenta una novità per lo scenario regionale ma anche un segnale che è destinato ad allargarsi a tutto il Movimento 5 Stelle in cerca di identità, della legittimazione formale del suo leader e di regole adatte alla nuova fase. «SE IN CALABRIA l’intesa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) «Io mi metto in gioco. Sono a disposizione, come lo ero la volta scorsa». La disponibilità annunciata al Corriere della sera da Dalila, sottosegretaria grillina al Sud, di correredella coalizione di centrosinistra, rappresenta una novità per lo scenario regionale ma anche un segnale che è destinato ad allargarsi a tutto il Movimento 5 Stelle in cerca di identità, della legittimazione formale del suo leader e diadatte alla nuova fase. «SE IN CALABRIA l’intesa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Nesci alle Letta e Conte lavorano al "Patto Napoli", pressing su Fico ... balla da solo e non è interessato a partecipare alle primarie del centrosinistra. Sfida a cui si candida, invece, la sottosegretaria al Sud Dalila Nesci, che sarebbe la prima M5s a partecipare ai ...

Elezioni regionali, Irto disponibile alle primarie. Boccia: "Chi si sottrae favorisce la destra" La disponibilità manifestata dalla sottosegretaria al Sud, Dalila Nesci, al confronto politico attraverso le primarie, e accolta favorevolmente da Nicola Irto, consente a tutte e tutti coloro che ...

Viscomi: «Nesci alle primarie è un passo avanti per l'alleanza» Corriere della Calabria L’INTERVENTO. Calabria terra di contraddizioni e di sconfinate meraviglie Partiamo dalla politica. Di questi tempi può succedere anche che la linea politica a questo PD calabrese la detti Dalila Nesci, il Sottosegretario al Mezzogiorno del M5S. Infatti con una ben evidenzia ...

Letta e Conte lavorano al «Patto Napoli», pressing su Fico Un Patto per Napoli con l'impegno del segretario Pd Enrico Letta e del leader in pectore M5s Giuseppe Conte a salvare il capoluogo partenopeo dal default finanziario con un passivo che supera i 5 mili ...

