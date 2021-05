Mihajlovic: “Con la Juve sarà una partita combattuta. Ieri ho sognato un rigore per loro, poi mi hanno svegliato” (Di sabato 22 maggio 2021) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, alla viglia dell’ultima di campionato contro la Juventus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. “Penso sarà la partita più vista di domani. Avranno le motivazioni alle stelle. Nelle ultime partite hanno fatto bene e hanno messo in campo molta più intensità. Noi faremo di tutto per fare la nostra partita ed essere presenti sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. sarà una partita spero combattuta. Ieri sono andato a fare una visita di controllo in ospedale e mi hanno dovuto addormentare. Mi hanno svegliato nel momento in cui stavo sognando che Dybala stava per tirare ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Sinisa, allenatore del Bologna, alla viglia dell’ultima di campionato contro lantus, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la. “Pensolapiù vista di domani. Avranno le motivazioni alle stelle. Nelle ultime partitefatto bene emesso in campo molta più intensità. Noi faremo di tutto per fare la nostraed essere presenti sia fisicamente ma soprattutto mentalmente.unasperosono andato a fare una visita di controllo in ospedale e midovuto addormentare. Minel momento in cui stavo sognando che Dybala stava per tirare ...

Advertising

Gazzetta_it : Mihajlovic il Profeta: 'Con la Juve? Valeri o Giacomelli'. Designati entrambi - MatteoPedrosi : Mi si avvicina un signore anziano al bar. “Hai visto chi interessa alla Juventus? Mihajlovic (e ride). Tu ragazzo s… - ZZiliani : Ormai è uno spasso, non c’è addetto ai lavori che non sappia come vanno le cose (giornalisti compresi, ma solo in c… - 1fferrazza : @salomone_l Ma secondo te Mihajlovic è possibile? Non lo vedi caratterialmente incompatibile con tare e lotito? - JioH501 : @salomone_l Ma Mihajlovic non era in pessimi rapporti con Tare? #gufocurioso -