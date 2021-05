Il Tempio della Bellezza su Real Time: orari e puntate in streaming (Di sabato 22 maggio 2021) Il Tempio della Bellezza è un nuovo programma di Real Time, in onda dal 15 maggio 2021 e che vede protagonista la dottoressa Sonia Petruzzo e la sua clinica di Bellezza. Si tratta di un nuovo docu-Reality che pone l’attenzione sul come migliorarsi grazie a trattamenti estetici capaci di fare la differenza. orari puntate in streaming Chi è Sonia Petruzzo Il Tempio della Bellezza – orari e Canale Il Tempio della Bellezza va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), a partire dal 15 maggio. L’appuntamento è il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 22 maggio 2021) Ilè un nuovo programma di, in onda dal 15 maggio 2021 e che vede protagonista la dottoressa Sonia Petruzzo e la sua clinica di. Si tratta di un nuovo docu-ity che pone l’attenzione sul come migliorarsi grazie a trattamenti estetici capaci di fare la differenza.inChi è Sonia Petruzzo Ile Canale Ilva in onda su(canale 31 del digitale terrestre), a partire dal 15 maggio. L’appuntamento è il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, ...

Advertising

ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Due drogherie lombarde nella top ten del Financial Times: 'Tempio della gastronomia italiana' - Cattolibri : Il nuovo libro di don Ermes Ronchi. Alla sequela di Gesù nelle case in cui entra, nella vita fatta storia. È l'econ… - TOSADORIDANIELA : RT @alessiomagno1: #perlenapoletane Tempio di Serapide, Pozzuoli, antichissimo e bello da vedere. Ma sapete che il nome è improprio? Fu chi… - lavocedellapau : RT @Angiolettolp: 22 Maggio 2012 Laura si esibisce per la prima volta alla Royal Albert Hall di Londra,tempio della musica europea. Un succ… - emi_ritaammeg : Il tempio della porcellana #puntosoave -