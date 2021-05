Il Governo fa sul serio e accelera sulla campagna vaccinale, in campo 270mila infermieri-vaccinatori. (Di sabato 22 maggio 2021) Ministero della Salute, Regioni e FNOPI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che basandosi sulla possibilità di deroga all’esclusiva per gli infermieri dipendenti prevista nel decreto Sostegni e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per gli infermieri pediatrici, prevede che tutti gli infermieri, in autonomia svolgano, con adozione di adeguato “Triage prevaccinale (anamnesi standardizzata)” per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino, il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a muoversi per raggiungere i siti vaccinali. Il servizio sarà organizzato dai Distretti delle Asl territorialmente competenti che provvederanno anche a fornire a quanti dei 270.000 ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Ministero della Salute, Regioni e FNOPI hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che basandosipossibilità di deroga all’esclusiva per glidipendenti prevista nel decreto Sostegni e allargando la platea degli assistiti anche agli over 18 per glipediatrici, prevede che tutti gli, in autonomia svolgano, con adozione di adeguato “Triage pre(anamnesi standardizzata)” per verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino, il servizio di vaccinazione al domicilio dei soggetti che hanno difficoltà a muoversi per raggiungere i siti vaccinali. Il servizio sarà organizzato dai Distretti delle Asl territorialmente competenti che provvederanno anche a fornire a quanti dei 270.000 ...

