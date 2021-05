Francesco Morra: E’ giunto il tempo di fermare ogni forma di discriminazione (Di sabato 22 maggio 2021) «E’ giunto il tempo di fermare ogni forma di discriminazione e di approvare immediatamente il “ddl Zan». E’ quanto sostiene il primo cittadino di Pellezzano Francesco Morra. Il primo cittadino nel corso di una intervista ha toccato vari temi di grande attualità. Sindaco cosa pensa delle riaperture e del graduale ritorno a una normalità prudenziale? «I dati incoraggianti della campagna vaccinale e la frenata dei contagi stanno permettendo di determinare quali riaperture effettuare in sicurezza. Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio (e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 18 maggio) prevede una serie di riaperture in zona gialla, un allentamento del coprifuoco per poi eliminarlo completamente. Il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 22 maggio 2021) «E’ildidie di approvare immediatamente il “ddl Zan». E’ quanto sostiene il primo cittadino di Pellezzano. Il primo cittadino nel corso di una intervista ha toccato vari temi di grande attualità. Sindaco cosa pensa delle riaperture e del graduale ritorno a una normalità prudenziale? «I dati incoraggianti della campagna vaccinale e la frenata dei contagi stanno permettendo di determinare quali riaperture effettuare in sicurezza. Il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 maggio (e firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 18 maggio) prevede una serie di riaperture in zona gialla, un allentamento del coprifuoco per poi eliminarlo completamente. Il ...

