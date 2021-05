F1, Charles Leclerc in pole position a Montecarlo! Quando l’ultima volta della Ferrari davanti a tutti? (Di sabato 22 maggio 2021) Sorrisi e apprensione. Sono sentimenti contrastanti quelli che si stanno vivendo a Montecarlo in Ferrari dopo quanto accaduto nel corso del time-attack. Alla fine della fiera, è arrivata una pole-position sul circuito cittadino più celebre, sede del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Un riscontro che mancava alla Ferrari da 1 anno 6 mesi e 28 giorni, vale a dire dal GP del Messico, dove fu Charles Leclerc a centrare la p.1 Lo stesso Charles ha messo a frutto lo strepitoso feeling con la pista di casa realizzando il miglior crono odierno di 1’10?346. Un risultato valso l’ottava pole per lui in carriera e la 229esima partenza al palo per la Rossa che non poteva fregiarsi di ciò sulle strade del Principato dal 2017, ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Sorrisi e apprensione. Sono sentimenti contrastanti quelli che si stanno vivendo a Montecarlo indopo quanto accaduto nel corso del time-attack. Alla finefiera, è arrivata unasul circuito cittadino più celebre, sede del quinto round del Mondiale 2021 di F1. Un riscontro che mancava allada 1 anno 6 mesi e 28 giorni, vale a dire dal GP del Messico, dove fua centrare la p.1 Lo stessoha messo a frutto lo strepitoso feeling con la pista di casa realizzando il miglior crono odierno di 1’10?346. Un risultato valso l’ottavaper lui in carriera e la 229esima partenza al palo per la Rossa che non poteva fregiarsi di ciò sulle strade del Principato dal 2017, ...

