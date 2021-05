Eurovision, la Rai vuole ospitare l’evento in Italia e svela il possibile luogo: “Speriamo di vincere” (Di sabato 22 maggio 2021) L’Italia ha sfiorato più volte la vittoria all’Eurovision, ma negli ultimi anni al massimo abbiamo raggiunto il secondo gradino del podio. Secondo molti maligni la Rai è felicissima di queste sconfitte, perché non avrebbe i soldi per ospitare il concorso, ma a smentire questi rumor è arrivato Stefano Coletta. Il direttore di Rai 1 ha dichiarato che lui e l’azienda sarebbero felicissimi di riportare l’Eurovision nel nostro paese. “Una parola in comune condividono tutti i paesi, unendoli: ripartenza. Noi crediamo molto in questa competizione. Mi sembra che da un punto di vista televisivo, ma anche con la partecipazione della radio, la Rai ha fatto crescere la propria attenzione al concorso. Vorremmo che già dal prossimo anno le semifinali fossero sui canali principali del palinsesto. I dati ottenuti da Rai 4 lo ... Leggi su biccy (Di sabato 22 maggio 2021) L’ha sfiorato più volte la vittoria all’, ma negli ultimi anni al massimo abbiamo raggiunto il secondo gradino del podio. Secondo molti maligni la Rai è felicissima di queste sconfitte, perché non avrebbe i soldi peril concorso, ma a smentire questi rumor è arrivato Stefano Coletta. Il direttore di Rai 1 ha dichiarato che lui e l’azienda sarebbero felicissimi di riportare l’nel nostro paese. “Una parola in comune condividono tutti i paesi, unendoli: ripartenza. Noi crediamo molto in questa competizione. Mi sembra che da un punto di vista televisivo, ma anche con la partecipazione della radio, la Rai ha fatto crescere la propria attenzione al concorso. Vorremmo che già dal prossimo anno le semifinali fossero sui canali principali del palinsesto. I dati ottenuti da Rai 4 lo ...

