Covid Toscana | Giani | “Oggi 358 contagi” Dati 22 maggio

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 358 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 22, anticipati dal presidente della regione Eugenio. “I nuovi casi registrati insono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,8% sulle prime diagnosi)”, scrivein un post su Facebook nel quale fa anche il punto sulla campagna vaccinale in: “Vaccini attualmente somministrati: 1.834.363”, fa sapere il presidente della regione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Dove ci sono più imprese, la crisi economica dovuta anche alha colpito di più. Un argomento ... Sono così Lombardia (24%), Lazio (13%), Emilia - Romagna (9%), Veneto (8%) e(6,7%) le ......di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino relativo ai nuovi contagi da- 19. ... mentre a preferire i viaggi all'estero è il Friuli - Venezia Giulia, seguito da Umbria,, ...Attacco hacker 'No Vax' in Verislia. I profili social dei sindaci di Viareggio, Giorgio del Ghingaro, e di Carrara, Francesco De Pasquale, sono stati ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 358 su 22.050 test di cui 11.180 tamponi molecolari e 10.870 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (4,8% sulle prime diagnosi). Lo ha reso noto Eugen ...