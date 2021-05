Covid: Ronzulli, ‘strategia Figliuolo vincente, fine incubo vicina’ (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Superati i 30 milioni di somministrazioni. E’ l’ennesima riprova che la strategia del generale Figliuolo è vincente e a breve, con i vaccini in farmacia, la campagna di immunizzazione correrrà ancora più velocemente. Avanti così, la fine dell’incubo Covid è sempre più vicina”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Superati i 30 milioni di somministrazioni. E’ l’ennesima riprova che la strategia del generalee a breve, con i vaccini in farmacia, la campagna di immunizzazione correrrà ancora più velocemente. Avanti così, ladell’è sempre più vicina”. Lo scrive su Twitter Licia, vicecapogruppo di Forza Italia al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

