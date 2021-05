Covid, i dati di oggi: 4.717 i positivi in 24 ore. Sono 125 le vittime di cui 24 della Campania relative ai mesi scorsi (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. Sono invece 125 le vittime in un giorno – di cui 24 della Campania relative ai mesi scorsi ed emerse da una verifica delle Asl -, mentre ieri erano state 218 (con 85 della Campania relative ai mesi scorsi). Sono 286.603 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 269.744. Il tasso di positività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021)4.717 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministeroSalute. Ieri erano stati 5.218.invece 125 lein un giorno – di cui 24aied emerse da una verifica delle Asl -, mentre ieri erano state 218 (con 85ai).286.603 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo idel ministeroSalute. Ieri i test erano stati 269.744. Il tasso dità ...

Advertising

ladyonorato : Con questi dati, un minore di 19 anni che contrae il Covid ha una percentuale di rischio di morte dello 0.004% (inc… - alexvespi : È stato pubblicato ieri il Consensus statement (SPI-M-O) for the Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) I… - Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa al 22 maggio: tutti i dati comune per comune - ilpopolano : Blog Post: COVID I DATI DEL SABATO SERA - -