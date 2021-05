Cagliari-Genoa | Semplici | “Partita col Verona la svolta Futuro? Vedremo”

(Di sabato 22 maggio 2021) Ilconclude la stagione con una salvezza nelle ultime giornate.: “Salvezza? In pochi ci credevano. Ecco ladella”. E sul suo…Un'annata particolare quella degli uomini del presidente Giulini, che nonostante i nomi altisonanti all'interno della rosa, sono stati per lungo tempo nelle zone paludose della classifica. L'addio di Di Francesco e l'avvento di Leonardoha portato a una salvezza nelle ultime settimane. Proprio il tecnico ex Spal, al termine del match perso contro ilha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.è contento per aver centrato un obiettivo complicato: "Sicuramente la squadra è forte vedendo i nomi a disposizione. Però va anche ...

Semplici: "Orgoglioso del, mi auguro di restare". Così il tecnico deldopo ilLeonardo Semplici ha parlato a Sky Sport dopo. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI FUTURO ...Vittoria di misura, ilbatte ilalla Sardegna Arena per uno a zero al termine di un match tutt'altro che esaltante. Il gol al quindicesimo del primo tempo dell'uzbeko Shomurodov. Salvezza in tasca per ...Vittorie per Sampdoria (3-0 al Parma) e Genoa (1-0 a Cagliari), pari in Crotone-Fiorentina. A Marassi doriani avanti nel 1° tempo coi gol di Quagliarella (20') e Colley (44'). Al 64' Gabbiadini firma ...Il Genoa vince sul campo del Cagliari: decide Shomurodov. Pari senza reti in Crotone-Fiorentina: la traversa ferma Messias ...