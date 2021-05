Advertising

infoitinterno : Bocciata la tassa di Letta 'Si uccide l’economia' - TonusAldo : RT @LegaCamera: 'Il Pd di Enrico Letta auspica una nuova tassa riproponendo un loro cavallo di battaglia storico, la tassa di successione,… - ferroice40 : RT @LegaSalvini: ?? Fabrizio Cecchetti (Deputato e coord. Lega Lombardia): 'Il Pd di Enrico Letta auspica una nuova tassa riproponendo un lo… - Vitiello84Tony : @anubi_matt @LilianaArmato #Economia #diseguaglianze #fiscale Mi volete spiegare il senso l'idea della tassa di suc… - orsomau69 : La tassa di successione pagata dai ricchi proposta da Letta è stata già bocciata da Draghi ——- io credo che già i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bocciata tassa

L'economista Sapelli stronca l'imposta di successione proposta dal leader Pd "Idea grave. La sinistra non conosce il Paese reale, è spinta solo da ideologie" di ANTONIO TROISE Articolosuccessione sui grandi patrimoni proposta da Letta, stop di DraghiGianrico Carofiglio a " Otto e mezzo " difende la proposta di Enrico Letta sulladi successione per sostenere i giovani e attacca Mario Draghi per come l'ha. " Quello che io rimprovero ad Enrico Letta è di averla raccontata in maniera forse non comprensibile. ...L’economista Sapelli stronca l’imposta di successione proposta dal leader Pd "Idea grave. La sinistra non conosce il Paese reale, è spinta solo da ideologie" ...Decreto Sostegni bis: 17 miliardi a imprese e professioni, 6 miliardi per liquidità e accesso al credito, 4 miliardi per i lavoratori e fasce in difficoltà ...