Bimbo morto con l'arma del padre, lo psicologo: «Adesso per i genitori decisive le persone più vicine»

Parla Nicola Artico, esperto di di salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza: la capacità degli adulti di pensare il mondo dei pericoli per i figli talvolta è sorprendentemente limitata. Ogni volta che sento: "A me non sarebbe mai successo", invito alla prudenza. Ecco come saper distinguere fra gioco e rischio

