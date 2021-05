Advertising

sportli26181512 : Benevento, all'ultima gara mancano Depaoli, Ionita, Caprari: Oltre a Sau, Iago Falque e Moncini, alla trasferta pie… - Ruzen1996 : @KingLebronKobe1 @AtoBorr @FabRavezzani La stessa verità è che senza i torti subiti a Firenze e Benevento saremo da… - Mariapi02791950 : @juventusfc Se avreste giocato tt il campionato così, nn saremmo arrivati a soffrire fino all'ultimo. Qst partita… - FLasmano : @gioperr52 @TorinoRos @moffafabio @Italo81580161 @FabRavezzani Dai il rigore per il palleggio di Hoedt alla Lebron… - Bogazkoi43 : @AbmNonni @JuveFaCose Confermare Pirlo dopo i disastri con Benevento, Fiorentina, Torino,Verona, Crotone e l’ultima… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento all

Corriere dello Sport.it

- L'allenatore del, Filippo Inzaghi , ha diramato la lista dei 22 convocati che parteciperanno alla gara in casa del Torino , che chiuderà la stagione: oltre agli infortunati di lungo corso Moncini , Sau e ...Ancora una vittima del Covid.19'Ospedale San Pio di. Si tratta di un 67enne di. I pazienti positivi al covid - 19 deceduti alla data odierna ammontano a 320 su complessivi 1279 trattati (sospetti 204 e ...Torino-Benevento streaming, no Rojadirecta. Partita che non ha più niente da dire per le due squadre. Sanniti ormai retrocessi.La probabile formazione del Torino contro il Benevento: Nicola sceglie i titolarissimi, davanti Belotti e Sanabria ...