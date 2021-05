ATP Lione 2021: Lorenzo Musetti spaventa Tsitsipas per un set e mezzo, poi è costretto a cedere in semifinale (Di sabato 22 maggio 2021) Stefanos Tsitsipas si qualifica per la finale del torneo ATP 250 di Lione, ma se ad Acapulco per lui era stato tutto piuttosto veloce, non è stavolta così contro Lorenzo Musetti. Il toscano, infatti, spaventa il greco per un set e mezzo. E se è vero che il punteggio è di 4-6 6-3 6-0, c’è oggi un’ulteriore dimostrazione del fatto che il diciannovenne di Carrara può aspirare a giocarsela con personaggi di così grande levatura come il numero 1 della Race. La finale Tsitsipas la giocherà contro uno tra il britannico Cameron Norrie e il russo Karen Khachanov. L’inizio del match, dopo quattro game sostanzialmente secondo gli equilibri, vive il primo momento importante nel quinto gioco, quando Tsitsipas, con un doppio fallo, concede due palle break a ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Stefanossi qualifica per la finale del torneo ATP 250 di, ma se ad Acapulco per lui era stato tutto piuttosto veloce, non è stavolta così contro. Il toscano, infatti,il greco per un set e. E se è vero che il punteggio è di 4-6 6-3 6-0, c’è oggi un’ulteriore dimostrazione del fatto che il diciannovenne di Carrara può aspirare a giocarsela con personaggi di così grande levatura come il numero 1 della Race. La finalela giocherà contro uno tra il britannico Cameron Norrie e il russo Karen Khachanov. L’inizio del match, dopo quattro game sostanzialmente secondo gli equilibri, vive il primo momento importante nel quinto gioco, quando, con un doppio fallo, concede due palle break a ...

