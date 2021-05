Argentina, stop ai campionati. Ma in Libertadores si gioca (Di sabato 22 maggio 2021) BUENOS AIRES (Argentina) - Il calcio in Argentina si ferma, l'AFA (la federcalcio locale) ha disposto la sospensione momentanea di tutti i campionati, almeno fino al 30 maggio . La decisione arriva ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) BUENOS AIRES () - Il calcio insi ferma, l'AFA (la federcalcio locale) ha disposto la sospensione momentanea di tutti i, almeno fino al 30 maggio . La decisione arriva ...

Ultime Notizie dalla rete : Argentina stop Argentina, stop ai campionati. Ma in Libertadores si gioca BUENOS AIRES (Argentina) - Il calcio in Argentina si ferma, l'AFA (la federcalcio locale) ha disposto la sospensione momentanea di tutti i campionati, almeno fino al 30 maggio . La decisione arriva per via della necessità di sostenere il ...

