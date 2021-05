Aggredita con il cacciavite a Iglesias: 25enne in ospedale con ferite alla gola e alla testa (Di sabato 22 maggio 2021) Aggredita con il cacciavite. Fermato un 47enne, dalla prima ricostruzione è stato accertato che non vi era alcuna relazione nè conoscenza fra i due A dare l’allarme sono stati i Vigili del Fuoco di Iglesias che, mentre percorrevano con il loro mezzo il ponte di via Bassi, hanno notato una donna ferita, inseguita da un uomo che cercava di colpirla ancora una volta con un cacciavite. Sono stati i primi a prestare soccorso alla vittima della terribile aggressione di ieri mattina a Iglesias, una donna di 25 anni che ha riportato ferite alla gola ed alla testa ed è stata trasportata in ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 22 maggio 2021)con il. Fermato un 47enne, dprima ricostruzione è stato accertato che non vi era alcuna relazione nè conoscenza fra i due A dare l’rme sono stati i Vigili del Fuoco diche, mentre percorrevano con il loro mezzo il ponte di via Bassi, hanno notato una donna ferita, inseguita da un uomo che cercava di colpirla ancora una volta con un. Sono stati i primi a prestare soccorsovittima della terribile aggressione di ieri mattina a, una donna di 25 anni che ha riportatoeded è stata trasportata in ...

