Zidane: “Non è il momento di parlare del mio futuro. L’importante è cosa succederà domani” (Di venerdì 21 maggio 2021) Lotta a due per il titolo de la Liga tra Atletico e Real Madrid. domani sarà decisiva l’ultima giornata per decretare la squadra vincitrice. Zidane, tecnico dei blancos, alla viglia della gara contro il Villareal, è intervenuto in conferenza stampa. “Nel 2017 abbiamo vinto nell’ultima partita. Ecco perché il calcio è così bello. L’importante è dare tutto. Penso che abbiamo dato tutto. Lo hanno fatto tutti quelli che lavorano per la squadra. Vedremo cosa succede domani, se sarà un 10 o un 9,5. futuro? Alla fine, la cosa più importante non sono io. L’importante è la squadra e cosa succederà domani. Ciò che ci incoraggia è la partita di domani. Siamo concentrati sulla partita. Con tutto ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Lotta a due per il titolo de la Liga tra Atletico e Real Madrid.sarà decisiva l’ultima giornata per decretare la squadra vincitrice., tecnico dei blancos, alla viglia della gara contro il Villareal, è intervenuto in conferenza stampa. “Nel 2017 abbiamo vinto nell’ultima partita. Ecco perché il calcio è così bello.è dare tutto. Penso che abbiamo dato tutto. Lo hanno fatto tutti quelli che lavorano per la squadra. Vedremosuccede, se sarà un 10 o un 9,5.? Alla fine, lapiù importante non sono io.è la squadra e. Ciò che ci incoraggia è la partita di. Siamo concentrati sulla partita. Con tutto ...

