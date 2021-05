Vaccini, Crippa e Licheri (M5S): accolto da Draghi nostro appello per sospensione temporanea brevetti (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA, 21 MAG – “Le parole con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi apre alla liberalizzazione dei brevetti dei Vaccini per il Covid ci offrono una nuova conferma: la nostra è una battaglia giusta. Lo ringraziamo per avere accolto il nostro appello”. Lo dichiarano Davide Crippa ed Ettore Licheri, capigruppo del Movimento 5 stelle alla Camera e al Senato. “La presa di posizione del premier al Global Health Summit – proseguono – è un ottimo segnale, adesso la sfida va rilanciata con forza in occasione del G20. È una questione di equità e di giustizia, oltre che sanitaria. La pandemia ha dimostrato che la tutela della salute deve riguardare tutti, senza alcuna distinzione. Garantire un equo accesso al vaccino è quindi fondamentale per ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA, 21 MAG – “Le parole con cui il presidente del Consiglio Marioapre alla liberalizzazione deideiper il Covid ci offrono una nuova conferma: la nostra è una battaglia giusta. Lo ringraziamo per avereil”. Lo dichiarano Davideed Ettore, capigruppo del Movimento 5 stelle alla Camera e al Senato. “La presa di posizione del premier al Global Health Summit – proseguono – è un ottimo segnale, adesso la sfida va rilanciata con forza in occasione del G20. È una questione di equità e di giustizia, oltre che sanitaria. La pandemia ha dimostrato che la tutela della salute deve riguardare tutti, senza alcuna distinzione. Garantire un equo accesso al vaccino è quindi fondamentale per ...

