Ufficiale | La Copa America 2021 non si disputerà in Colombia

(Di venerdì 21 maggio 2021) Attraverso un comunicatola Conmebol ha annunciato che lanon si svolgerà in. “Per motivi legati al calendario internazionale delle competizioni e alla logistica del torneo, è impossibile trasferire laAméricaal mese di novembre. CONMEBOL apprezza l’entusiasmo e l’impegno del Presidente della Repubblica di, Iván Duque e dei suoi collaboratori, nonché del Presidente della Federazione calcisticana, Ramón Jesurún, e della sua squadra. È certo che in futuro emergeranno insieme nuovi progetti per la crescita del calciono e sudno”. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova sede dove siquesta ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Copa

