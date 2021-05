(Di venerdì 21 maggio 2021) La line deiPop si arricchisce grazie alle nuove figure dedicate a The, la popolare serie TV basata sul franchise di Star Wars Una nuova ondata diPop dedicati a Star Wars è pronta a tradurre in figure inedite gli appassionanti momenti finali della seconda stagione di The, la popolarissima serie TV dedicata al brand sci-fi disponibile in streaming su Disney Plus (di cui si attende la terza stagione). All’iconico ed imprescindibile Mando si andranno ad aggiungere anchepersonaggi, come Boba Fett, vestito nella sua armatura rovinata dalle condizioni metereologiche del pianeta Tatooine. Ma i due sono in ottima compagnia, come potete vedere nell’elenco che vi proponiamo nella news. Arrivano iPop dedicati a The ...

Advertising

tuttoteKit : The Mandalorian senza casco e Grogu con i biscotti tra i nuovi Funko Pop #FunkoPOP #StarWars #TheMandalorian… - xWiseGirl : @gracexbarber Perché continuano a riciclare gli stessi personaggi e storyline senza esplorare gli altri aspetti di… - tfeministp : Dave Filoni (The Mandalorian e Clone Wars) é o novo diretor executivo da LucasFilms. - Eli5Cullen : RT @TestedSociopath: Io mentre guardo tutti i nuovi Funko di The Mandalorian - TestedSociopath : Io mentre guardo tutti i nuovi Funko di The Mandalorian -

Ultime Notizie dalla rete : The Mandalorian

TomorrowNews

Force is strong with Dave Filoni . And so, it seems, is Twitter. Last summer, Lucasfilm quietly promotedexecutive producer and frequent writer and director of "" to executive creative director forentire studio, a rep confirms with Variety . Butcompany didn't update its website with Filoni's new title until this week, which is when it ...L a line dei Funko Pop si arricchisce grazie alle nuove figure dedicate a, la popolare serie TV basata sul franchise di Star Wars Una nuova ondata di Funko Pop dedicati a Star Wars è pronta a tradurre in figure inedite gli appassionanti momenti finali della ...Star Wars: Rangers of the New Republic, la serie prodotta da Dave Filoni e Jon Favreau, potrebbe essere stata ufficialmente sospesa.La line dei Funko Pop si arricchisce grazie alle nuove figure dedicate a The Mandalorian, la serie TV basata su Star Wars.