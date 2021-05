Tesoro | in asta il 26 maggio fino a 4 | 75 miliardi di BTP

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Mercoledì prossimo, 26, andranno incomplessivamentea 4,75di euro di BTP con scadenze nel 2022 e nel 2030. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze spiegando che si tratta, in particolare, dell’emissione di un minimo di 3 e di un massimo di 3,5di euro di BTP “short term” 29 novembre 2022 (quinta tranche) e dell’emissione di un minimo di 750 milioni e di un massimo di 1,25di euro di BTP indicizzati all’inflazione dell’Eurozona2030 (14esima tranche). Per tutte le emissioni il regolamento è previsto il 28

Il prossimo 26 maggio il Tesoro offrira' in asta BTp short term e BTp indicizzati all'inflazione dell'area euro per un importo totale compreso tra 3,75 e 4,75 miliardi. Nel dettaglio, sara' offerta la quinta tranche del BTp ... Mercoledì prossimo, 26 maggio, andranno in asta complessivamente fino a 4,75 miliardi di euro di BTP con scadenze nel 2022 e nel 2030.