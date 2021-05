Su Rai 3 in onda “C’è tempo”, stasera 21 maggio, regia Walter Veltroni (Di venerdì 21 maggio 2021) stasera, venerdì 21 maggio, su Rai 3 ci sarà in prima visione tv il film di Walter Veltroni “C’è tempo” con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, in onda alle 21.20 o in streaming su Rai Play. “C’è tempo” è una commedia del 2019 diretta da Walter Veltroni in onda stasera su Rai 3 stasera, venerdì 21 maggio con il protagonista omonimo interpretato da Stefano Fresi, celebre attore che ha recitato in molti film fra cui “Un Medico in Famiglia”, “Romanzo Criminale” e “Smetto quando voglio”. Prende parte anche al film la cantautrice pop-jazz Simona Molinari. Trailer del film “C’è tempo” stasera su Rai 3 Ecco ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021), venerdì 21, su Rai 3 ci sarà in prima visione tv il film di“C’è” con Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona Molinari, inalle 21.20 o in streaming su Rai Play. “C’è” è una commedia del 2019 diretta dainsu Rai 3, venerdì 21con il protagonista omonimo interpretato da Stefano Fresi, celebre attore che ha recitato in molti film fra cui “Un Medico in Famiglia”, “Romanzo Criminale” e “Smetto quando voglio”. Prende parte anche al film la cantautrice pop-jazz Simona Molinari. Trailer del film “C’èsu Rai 3 Ecco ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai onda Tullio Solenghi/ 'Mi piacerebbe tornare a Sanremo' Tullio Solenghi ospite della nuova puntata di Carlo Conti a Top Dieci in onda venerdì 21 maggio 2021 su Rai1. L'attore genovese recentemente è stato protagonista di una puntata di Rai Storia dove ha ricordato Lina Volonghi, una grandissima figura del teatro italiano. Su di ...

GIORNATA NAZIONALE BAMBINI SCOMPARSI, IL 25 MAGGIO SPOT IN ONDA SULLE RETI RAI ...in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Die) della presidenza del Consiglio dei Ministri ha scelto di mandare in onda sulle reti televisive e radiofoniche della Rai un ...

A "Cinema Italia" c'è Garibaldi RAI - Radiotelevisione Italiana Rai, Santoro: “Le prime scelte di Berlusconi furono illuminate” Santoro: "Tra l’altro vorrei far notare che la sinistra quasi mai mi ha nominato in qualunque tipo di gerarchia”.

Partita del Cuore, news: arruolato anche Pierpaolo Sileri Si avvicina l’appuntamento con La Partita del Cuore che per la prima volta sarà trasmessa su Canale Cinque, e quindi da Mediaset, dopo 29 edizioni in onda sulla Rai. L’evento è previsto per la prima s ...

