Speranza: "Tutta l'Italia in fascia gialla, avanti con fiducia e prudenza" (Di venerdì 21 maggio 2021) AGI - "Con il monitoraggio e le conseguenti ordinanze di oggi l'Italia sarà Tutta in area gialla. E' il risultato delle misure adottate finora, del comportamento corretto della stragrande maggioranza delle persone e della campagna di vaccinazione. Ad annunciarlo con un post su Facebook è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Continuiamo su questa strada con fiducia, prudenza e gradualità", ha aggiunto. Sette regioni vicine al bianco Dalla prossima settimana, dunque, tutte le regioni Italiane saranno in zona gialla, per la prima volta da quando è stato introdotto il criterio dei "colori". L'ultima in arancione, la Val d'Aosta, passa nella fascia gialla dopo le canoniche due settimane di "purgatorio" per ...

