Serie A: De Ligt calciatore Gentleman, Sara Gama Gentleman Lady Fair Play (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Premio Gentleman, che riconosce i valori della lealtà e della sportività, ha visto trionfare, tra gli undici candidati, il difensore della Juventus Matthijs De Ligt. Dietro di lui Lautaro Martinez (Inter) e Simon Kjaer (Milan). L’olandese è stato proclamato dai propri tifosi anche come Gentleman bianconero; i tifosi rossoneri hanno invece votato Simon Kjaer mentre i nerazzurri hanno premiato Nicola Barella. Sara Gama è invece la vincitrice dell Premio Gentleman Lady Fair Play. Tra gli speciali Gentleman, Premio alla carriera in bianconero per Claudio Marchisio. Uno speciale “Uomo di sport” anche per Marco Bogarelli. L’allenatore ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Premio, che riconosce i valori della lealtà e della sportività, ha visto trionfare, tra gli undici candidati, il difensore della Juventus Matthijs De. Dietro di lui Lautaro Martinez (Inter) e Simon Kjaer (Milan). L’olandese è stato proclamato dai propri tifosi anche comebianconero; i tifosi rossoneri hanno invece votato Simon Kjaer mentre i nerazzurri hanno premiato Nicola Barella.è invece la vincitrice dell Premio. Tra gli speciali, Premio alla carriera in bianconero per Claudio Marchisio. Uno speciale “Uomo di sport” anche per Marco Bogarelli. L’allenatore ...

Advertising

rudylarossa : RT @Marco_viscomi: De Ligt vince il premio gentleman della Serie A: premio più che meritato per un ragazzo splendido e posato. - caro_96_ : RT @Marco_viscomi: De Ligt vince il premio gentleman della Serie A: premio più che meritato per un ragazzo splendido e posato. - _Introducing_me : RT @Marco_viscomi: De Ligt vince il premio gentleman della Serie A: premio più che meritato per un ragazzo splendido e posato. - juvemyheart : RT @Marco_viscomi: De Ligt vince il premio gentleman della Serie A: premio più che meritato per un ragazzo splendido e posato. - MaxScherzyIT : RT @Marco_viscomi: De Ligt vince il premio gentleman della Serie A: premio più che meritato per un ragazzo splendido e posato. -