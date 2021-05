Scuola, ho una richiesta per politici e dirigenti: perché l’anno prossimo non lasciate fare a noi? (Di venerdì 21 maggio 2021) di Daniele Castellari* È stato un anno difficile da vivere nella Scuola: banchi a rotelle (arrivati/non arrivati, comunque ridicoli), classi tagliate a mezzo, riforma della valutazione alla primaria ed Educazione civica alle superiori buttate lì a casaccio, slogan dai soliti consulenti pedagogici che inneggiavano alla Dad, poi alla Did, poi al Didò, monumenti all’inutilità come il Curriculum dello studente, quarantena sì quarantena no, quarantena boh, modello didattico stop&go (presenza, assenza, 50%, assenza secondo tempo, 50%, 70%). Il sistema scolastico italiano dal punto di vista strutturale è fra i più rigidi del mondo e non sopporta flessibilità e variazioni per motivi congeniti, non per cattiva volontà: regge al 100% o allo 0%, già al 50% va in sofferenza: ma c’era bisogno del 70% che come numero non esce mai né alla lotteria né a tombola? Risposta alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) di Daniele Castellari* È stato un anno difficile da vivere nella: banchi a rotelle (arrivati/non arrivati, comunque ridicoli), classi tagliate a mezzo, riforma della valutazione alla primaria ed Educazione civica alle superiori buttate lì a casaccio, slogan dai soliti consulenti pedagogici che inneggiavano alla Dad, poi alla Did, poi al Didò, monumenti all’inutilità come il Curriculum dello studente, quarantena sì quarantena no, quarantena boh, modello didattico stop&go (presenza, assenza, 50%, assenza secondo tempo, 50%, 70%). Il sistema scolastico italiano dal punto di vista strutturale è fra i più rigidi del mondo e non sopporta flessibilità e variazioni per motivi congeniti, non per cattiva volontà: regge al 100% o allo 0%, già al 50% va in sofferenza: ma c’era bisogno del 70% che come numero non esce mai né alla lotteria né a tombola? Risposta alla ...

