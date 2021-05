Sbarca in Europa Ford Mustang Mach 1, 57 arriveranno in Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono in corso le prime consegne in Europa della nuova Ford Mustang Mach 1, la Mustang più potente mai offerta prima ai clienti del Vecchio Continente. Migliorando le performance dell’auto sportiva più venduta al mondo con un motore V8 5.0 da 460 CV appositamente calibrato e specifiche per la trasmissione dedicate, Mustang Mach 1 introduce anche un’aerodinamica su misura e nuovi sistemi di raffreddamento dei componenti potenziati per migliori capacità su pista. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono in corso le prime consegne indella nuova1, lapiù potente mai offerta prima ai clienti del Vecchio Continente. Migliorando le performance dell’auto sportiva più venduta al mondo con un motore V8 5.0 da 460 CV appositamente calibrato e specifiche per la trasmissione dedicate,1 introduce anche un’aerodinamica su misura e nuovi sistemi di raffreddamento dei componenti potenziati per migliori capacità su pista. tvi/mrv/red su Il Corriere della Città.

