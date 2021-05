Sanità: per 90% medici reputazione online è 'cattiva' a loro insaputa (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Esiste un altro 'virus' nemico dei medici e degli operatori sanitari che, anche se invisibile, li danneggia parecchio. È la reputazione professionale, si annida sul web e colpisce gran parte degli operatori della Sanità. "Ben 9 medici su 10, secondo una recente indagine. E tutto ad insaputa dei medici e dei sanitari stessi. La causa è dovuta al meccanismo stesso che regola il web, un'enorme mole di informazioni immagazzinate su un determinato professionista, nutrite da recensioni degli utenti, da acquisizione di registri pubblici e dati inseriti in maniera più o meno consapevole dai medici stessi". Lo denuncia Consulcesi in una nota. "Internet comunica, ma non cancella ecco perché, molte volte, le informazioni vengono diffuse senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Esiste un altro 'virus' nemico deie degli operatori sanitari che, anche se invisibile, li danneggia parecchio. È laprofessionale, si annida sul web e colpisce gran parte degli operatori della. "Ben 9su 10, secondo una recente indagine. E tutto addeie dei sanitari stessi. La causa è dovuta al meccanismo stesso che regola il web, un'enorme mole di informazioni immagazzinate su un determinato professionista, nutrite da recensioni degli utenti, da acquisizione di registri pubblici e dati inseriti in maniera più o meno consapevole daistessi". Lo denuncia Consulcesi in una nota. "Internet comunica, ma non cancella ecco perché, molte volte, le informazioni vengono diffuse senza ...

