Sampdoria, Gianluca Vialli si commuove dopo l’acclamazione dei tifosi: “Che emozione” – Video (Di venerdì 21 maggio 2021) “Per me è un momento emozionante. L’accoglienza dei tifosi, gli amici di una volta”. Uueste le parole di Gianluca Vialli nella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, all’inizio della presentazione de La Bella Stagione. È il libro scritto insieme a Roberto Mancini e agli altri campioni di quella squadra eroica che il 19 maggio 1991 dopo la vittoria col Lecce vinse lo scudetto. Una Sampdoria rimasta nella storia. “Noi eravamo una squadra con un forte senso di responsabilità. Quando qualcosa non andava, ce lo dicevamo. In questo è stato molto bravo il presidente, che pretendeva che noi trasferissimo tutte le emozioni sul campo”. L’ex attaccante si è commosso quando ha salutato i 400 tifosi che lo aspettavano e acclamavano con lo slogan “Vialli Presidente”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “Per me è un momento emozionante. L’accoglienza dei, gli amici di una volta”. Uueste le parole dinella sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova, all’inizio della presentazione de La Bella Stagione. È il libro scritto insieme a Roberto Mancini e agli altri campioni di quella squadra eroica che il 19 maggio 1991la vittoria col Lecce vinse lo scudetto. Unarimasta nella storia. “Noi eravamo una squadra con un forte senso di responsabilità. Quando qualcosa non andava, ce lo dicevamo. In questo è stato molto bravo il presidente, che pretendeva che noi trasferissimo tutte le emozioni sul campo”. L’ex attaccante si è commosso quando ha salutato i 400che lo aspettavano e acclamavano con lo slogan “Presidente”, ...

Advertising

infoitsport : Sampdoria, folla in delirio a palazzo Ducale per l'arrivo di Gianluca Vialli - a7_ferrando : RT @clubdoria46: Gianluca #Vialli è tornato, acclamato dai tifosi della #Sampdoria . Quanto è stato emozionante averlo rivisto a Genova? #… - AriSolosamp : RT @UCS1946: Causa lavoro, oggi non sono potuto andare da Gianluca. Ho visto le immagini. Beh, che dire? Queste sono vere emozioni. Questa… - lupetto030 : RT @UCS1946: Causa lavoro, oggi non sono potuto andare da Gianluca. Ho visto le immagini. Beh, che dire? Queste sono vere emozioni. Questa… - clubdoria46 : Gianluca #Vialli è tornato, acclamato dai tifosi della #Sampdoria . Quanto è stato emozionante averlo rivisto a Gen… -