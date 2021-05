Salernitana | Mezzaroma | «Restare soci è un’ipotesi»

(Di venerdì 21 maggio 2021) I patron della, Claudio Lotito e Marco, sono intervenuti durante la cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Salerno per celebrare la promozione in serie A della, che torna in massima serie dopo oltre 20 anni. «Noi oggi ci troviamo purtroppo di fronte a un problema, che è normativo. Dobbiamo cercare di L'articolo

Così Marco, co - patron della, a margine della cerimonia di premiazione organizzata dal Comune di Salerno per la promozione in serie A. 'Eravamo fiduciosi che lavorando bene ci ......Sindaco Vincenzo Napoli e l'Assessore allo Sport Angelo Caramanno hanno incontrato la... Presenti anche la dirigenza composta dai co - presidenti Claudio Lotito e Marcoprincipali ...Gennaro Tutino, bomber granata autore di 14 gol in stagione, ha rilasciato in esclusiva un'intervista a Fanpage.it in cui ha parlato di passato, presente e futuro. Ecco ...Dieci anni fa l'avventura salernitana di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma era iniziata nel Salone dei Marmi del Palazzo di Città. (ANSA) ...