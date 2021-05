(Di venerdì 21 maggio 2021)” esporta modelli di turismo culturale neidel Sannio e dell’entroterra: “territori in cui è molto forte lo spirito di comunità” Benevento, 20 maggio– Il modello” per la promozione del turismo culturale, di riconosciuto spessore nazionale, incontra ora il fascino e la suggestione deidella Campania. Un incontro tra costiera e zone dell’entroterra sannita. Ecco la nuova formula con cui si presenta ilArturo Esposito”. Per fare ciò si punterà particolarmente su un progetto di Residenze artistiche, diretto dall’artista di Buonalbergo Giuseppe Leone. Diversi i ...

Sergei_Ardzinba : Premio 'Penisola Sorrentina' 2021: si prepara la 'Borghi edition' - GazzettAvellino : Il premio Penisola Sorrentina va alla scoperta dei borghi di Buonalbergo e Guardia Sanframondi. - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Premio 'Penisola Sorrentina' 2021, si prepara la 'Borghi edition' - - comunicati20 : Premio “Penisola Sorrentina” 2021, si prepara la “Borghi edition” - Ariete030458 : @PoliticaPerJedi Il popolo è tutto sfascista,menefreghismo in tutta la penisola e buonismo contro premio. -

Il modello "Penisola Sorrentina" per la promozione del turismo culturale, di riconosciuto spessore nazionale, incontra ora il fascino e la suggestione dei borghi della Campania. Un incontro tra costiera e zone dell'entroterra sannita.