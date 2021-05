Pfizer sperimenta sull’uomo una pillola per la cura del Covid (Di venerdì 21 maggio 2021) Pfizer, la multinazionale farmaceutica oggi legata al vaccino anti-Covid annuncia una importantissima novità sempre in tema di lotta al Coronavirus. Non come prevenzione, ma come cura dalla malattia. Ha infatti avviato uno studio clinico di Fase 1 su un nuovo farmaco antivirale orale contro il SARS-CoV-2. Cosa vuol dire? Con lo studio di fase 1 ha inizio la sperimentazione del principio attivo sull’uomo che ha lo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale. Questo farmaco è potente inibitore della proteasi, ovvero un medicinale che punta a bloccare la proteasi del patogeno pandemico, l’enzima coinvolto nella produzione delle proteine. In sostanza farmaci di questo genere impediscono ai virus di replicarsi nelle cellule umane e sono quindi in grado di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021), la multinazionale farmaceutica oggi legata al vaccino anti-annuncia una importantissima novità sempre in tema di lotta al Coronavirus. Non come prevenzione, ma comedalla malattia. Ha infatti avviato uno studio clinico di Fase 1 su un nuovo farmaco antivirale orale contro il SARS-CoV-2. Cosa vuol dire? Con lo studio di fase 1 ha inizio lazione del principio attivoche ha lo scopo di fornire una prima valutazione della sicurezza e tollerabilità del medicinale. Questo farmaco è potente inibitore della proteasi, ovvero un medicinale che punta a bloccare la proteasi del patogeno pandemico, l’enzima coinvolto nella produzione delle proteine. In sostanza farmaci di questo genere impediscono ai virus di replicarsi nelle cellule umane e sono quindi in grado di ...

