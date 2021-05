“Pechino Express” | i nomi dei primi concorrenti

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lo show passato a Sky si chiamerà PekinIniziano a circolare rumors sulla nuova edizione di “” che in realtà si chiamerà Pekine andrà in onda non più sui canali Rai ma su Sky. Le puntate, anche a causa del Covid, di certo non saranno disponibili prima del 2022 e intanto si lavora al cast. Il conduttore, come già annunciato sarà Costantino della Gherardesca e il settimanale “Nuovo” ha dato alcune anticipazioni su una delle coppie che prende parte allo show. Secondo il magazine, potrebbero prendere parte al reality dei viaggi Nino Formicola e Franco Terlizzi. Il comico e il pugile si sono conosciuti all’edizione 2018 dell’Isola dei Famosi e in Honduras è nata una grande amicizia. I due avrebbero così deciso di suggellare il loro legame prendendo parte al reality. Per ora non è arrivata ...