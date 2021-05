“Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone imbarazza Jessica Morlacchi: tutta colpa di Malgioglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Al programma “Oggi è un altro giorno” ospiti Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi, chiamati a commentare la finale dell’Eurovision Song Contest. Al programma di Raiuno condotto da Serena Bortone il paroliere, tornato alla ribalta grazie anche alla permanenza nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, non ha taciuto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: «Sono molto emozionato, io amo la musica». E non è mancato un momento divertente, alquanto imbarazzante, che ha visto coinvolta l’opinionista fissa Jessica Morlacchi, ex leader dei “Gazosa”. leggi anche l’articolo —> Eurovision Song Contest 2021: come funziona, dove e quando vederlo Quando si parla di Cristiano Malgioglio non si può tirare in ballo la sua ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Al programma “è un” ospiti Cristianoe Gabriele Corsi, chiamati a commentare la finale dell’Eurovision Song Contest. Al programma di Raiuno condotto dail paroliere, tornato alla ribalta grazie anche alla permanenza nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, non ha taciuto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: «Sono molto emozionato, io amo la musica». E non è mancato un momento divertente, alquantonte, che ha visto coinvolta l’opinionista fissa, ex leader dei “Gazosa”. leggi anche l’articolo —> Eurovision Song Contest 2021: come funziona, dove e quando vederlo Quando si parla di Cristianonon si può tirare in ballo la sua ...

