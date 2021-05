Nuoto, Finale dei 100 dorso donne da rifare! Problema tecnico e atto conclusivo previsto al termine della giornata (Di venerdì 21 maggio 2021) Ha del clamoroso quanto accaduto nella quinta giornata degli Europei 2021 di Nuoto a Budapest (Ungheria). La Finale dei 100 dorso donne, che aveva visto il successo della britannica Kathleen Dawson a precedere l’olandese Kira Toussaint e la russa Maria Kameneva, è stata cancellata. Motivo? Un Problema tecnico sulla piastra della corsia 8 occupata dalla svedese Louise Hansson ha costretto gli organizzatori ad annullare il risultato, riprogrammando l’atto conclusivo alle 20.45. Una nuova chance, forse, per Margherita Panziera, quarta nella prova citata precedentemente con il crono di 59?65. Indubbiamente, una situazione molto particolare, che tanto piacere non farà a chi aveva ottenuto le medaglie e ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Ha del clamoroso quanto accaduto nella quintadegli Europei 2021 dia Budapest (Ungheria). Ladei 100, che aveva visto il successobritannica Kathleen Dawson a precedere l’olandese Kira Toussaint e la russa Maria Kameneva, è stata cancellata. Motivo? Unsulla piastracorsia 8 occupata dalla svedese Louise Hansson ha costretto gli organizzatori ad annullare il risultato, riprogrammando l’alle 20.45. Una nuova chance, forse, per Margherita Panziera, quarta nella prova citata precedentemente con il crono di 59?65. Indubbiamente, una situazione molto particolare, che tanto piacere non farà a chi aveva ottenuto le medaglie e ...

