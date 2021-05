Napoli | nonnina costretta a vivere in roulotte | bulli la prendono a sassate

Advertising

anteprima24 : ** #Nonnina vive in una #Roulotte, presa di mira dai bulli chiede aiuto a Barbara D'Urso: 'Ho paura' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nonnina

Teleclubitalia

Barbara D'Urso, in diretta, cerca di calmare la: ' In tanti ci hanno scritto e ti hanno ...Non è che possiamo in 48 ore trovare una casa subito. Stiamo cercando di proteggerti dai bulli. ...Barbara D'Urso, in diretta, cerca di calmare la: "In tanti ci hanno scritto e ti hanno ...Non è che possiamo in 48 ore trovare una casa subito. Stiamo cercando di proteggerti dai bulli. ...Non è la prima volta che Marco Nonno, consigliere comunale e regionale del comune di Napoli, si rende protagonista di episodi diffamatori o parole ...Questa mattina i commercianti e i residenti di via Napoli a Mugnano si sono ritrovati una brutta sorpresa: nella notte infatti alcuni delinquenti hanno rubato dei tombini presenti sulla carreggiata. S ...