Milan | Leao | «Col Benevento gol più bello della mia carriera»

(Di venerdì 21 maggio 2021) Rafaelha commentato il gol segnato contro il, premiata come miglior rete del2020/2021 al Premio Gentleman Il pallonetto di Rafaelcontro ilè stato premiato, al Premio Gentleman, come il gol piùdelnella stagione 2020/2021. L’attaccante portoghese ha commentato la rete ai microfoni di SportMediaset. «È stato il gol piùmiafinora, ma cercherò di farne altri ancora più belli. Futuro? Sogno di vincere un trofeo con il». L'articolo proviene da Calcio News 24.

