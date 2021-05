Lui 80 anni, lei 34… Il loro amore fa già discutere. Ecco di chi si tratta (Di venerdì 21 maggio 2021) L’attore compie 80 anni ad agosto ed è fidanzato con una dottoressa di 34 anni, specializzata in sessuologia. Intervistato dal settimanale Nuovo, Fabio Testi ha raccontato come è nato il loro amore, proprio durante una visita medica: Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più! Così scherza l’attore, dicendo che l’ ha colpito il fatto che lei fosse una professoressa di sessuologia. Fabio Testi: gli amori e l’allontanamento dalla televisione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Testi OFFICIAL (@fabio testi official) Sex symbol degli anni Settanta, Testi ha da sempre una passione per le donne più giovani: nel 2019 si era innamorato di Lisa Agnelli, violinista veronese di 30 ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 21 maggio 2021) L’attore compie 80ad agosto ed è fidanzato con una dottoressa di 34, specializzata in sessuologia. Intervistato dal settimanale Nuovo, Fabio Testi ha raccontato come è nato il, proprio durante una visita medica: Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più! Così scherza l’attore, dicendo che l’ ha colpito il fatto che lei fosse una professoressa di sessuologia. Fabio Testi: gli amori e l’allontanamento dalla televisione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Testi OFFICIAL (@fabio testi official) Sex symbol degliSettanta, Testi ha da sempre una passione per le donne più giovani: nel 2019 si era innamorato di Lisa Agnelli, violinista veronese di 30 ...

