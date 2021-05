Luciana Littizzetto in costume | super bikini per la 54enne | Curve sinuose (Di venerdì 21 maggio 2021) Autoironica a volte scomoda Luciana Littizzetto è uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ospite fissa, ma anche spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa Luciana nel corso della sua carriera ha saputo dimostrare d’essere una persona indipendente, libera nelle sue idee ma soprattutto con la voglia di far ridere e sorridere. Come comica ha debuttato con la Gialappa’s interpretando vari personaggi, poi ha lavorato come attrice in alcune fiction di successo e infine è approdata in Rai nel programma di Fazio che l’ha voluta al suo fianco anche la conduzione di Sanremo. Luciana-Littizzetto-solonotizie24Luciana Littizzetto autoironica, sincera e bellissima! Diretta, senza peli sulla lingua Luciana sa ridere di se stessa prendendosi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Autoironica a volte scomodaè uno dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ospite fissa, ma anche spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fanel corso della sua carriera ha saputo dimostrare d’essere una persona indipendente, libera nelle sue idee ma soprattutto con la voglia di far ridere e sorridere. Come comica ha debuttato con la Gialappa’s interpretando vari personaggi, poi ha lavorato come attrice in alcune fiction di successo e infine è approdata in Rai nel programma di Fazio che l’ha voluta al suo fianco anche la conduzione di Sanremo.-solonotizie24autoironica, sincera e bellissima! Diretta, senza peli sulla linguasa ridere di se stessa prendendosi ...

Advertising

FrancescoYeshua : RT @gayit: DDL Zan, Luciana Littizzetto e la lettera a Simone Pillon a Che Tempo Che Fa: 'A me agita l'odio, non l'amore' (VIDEO) https://t… - AndreaGiom1 : @Dania Ornella Vanoni e Luciana Littizzetto... in tandem - Bigalfry : Sesso nel prato in mezzo alle case in attesa del bus, Luciana Littizzetto: '10.000 euro di multa? Amica di Moncalie… - WestRaymond3 : Salutiamo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback ?? #UnaPezzaDiLundini - cryinglightnvng : Luciana littizzetto all' #Eurovision pazzeska comunque -