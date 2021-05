L'Rt scende a 0,78: tutta Italia in zona gialla da lunedì (e la zona bianca è dietro l'angolo) (Di venerdì 21 maggio 2021) L'indice Rt è sotto l'1 in tutte le regioni e a livello nazionale cala rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. In discesa anche l'incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su ... Leggi su today (Di venerdì 21 maggio 2021) L'indice Rt è sotto l'1 in tutte le regioni e a livello nazionale cala rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. In discesa anche l'incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su ...

Advertising

ElskeKevie25 : Speranza firma le ordinanze: da lunedì tutta l’Italia diventa gialla. Il bollettino del 21 maggio: 5218 nuovi casi,… - FederAnziani_FA : RT @FederAnziani: #seniornews Tutta l'Italia da lunedì in zona gialla, scende ancora l'indice rt #zonagialla #indicert - Globe1078 : Tutta Italia in zona gialla da lunedì: «Tutte le Regioni a rischio basso». Incidenza in calo, Rt scende a 0,78… - PicchioNews : Scende l'Rt nazionale, tutta #Italia va in #zonagialla: lo annuncia il ministro Speranza | PicchioNews - PicenoTime : Coronavirus, Speranza: “Tutta l'Italia sarà gialla”. Cabina di Regia: ''Rt scende a 0,78'' -