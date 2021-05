LIVE Musetti-Bedene 5-2, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro piazza il break! (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e diritto di Bedene. 30-40 SET POINT Musetti! PALLA BREAK CON UN’ALTRA SMORZATA! 30-30 Rovescio lungo di Bedene sul diritto profondo di Musetti. 30-15 Lento in uscita dal servizio Bedene con il diritto. 30-0 DI POCO LUNGO IL PASSANTE DI Musetti! Gran attacco di diritto diagonale di Bedene. 15-0 Ottima prima di Bedene. 5-2 BREAK CONFERMATO DA Musetti! Bedene deve allungare il set. 40-30 Risposta lunga di Bedene. 30-30 Gran risposta diagonale di Bedene: lungo il rovescio di Musetti. 30-15 Brutto diritto in rete in recupero dello sloveno dopo l’accelerazione diagonale di ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e diritto di. 30-40 SET POINT! PALLA BREAK CON UN’ALTRA SMORZATA! 30-30 Rovescio lungo disul diritto profondo di. 30-15 Lento in uscita dal serviziocon il diritto. 30-0 DI POCO LUNGO IL PASSANTE DI! Gran attacco di diritto diagonale di. 15-0 Ottima prima di. 5-2 BREAK CONFERMATO DAdeve allungare il set. 40-30 Risposta lunga di. 30-30 Gran risposta diagonale di: lungo il rovescio di. 30-15 Brutto diritto in rete in recupero dello sloveno dopo l’accelerazione diagonale di ...

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: Tutto pronto a #Lione: tra poco in campo #Musetti e #Bedene per i quarti di finale, segui il LIVE - sportface2016 : Tutto pronto a #Lione: tra poco in campo #Musetti e #Bedene per i quarti di finale, segui il LIVE - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @SuperTennisTv di #Musetti - #Bedene, 1° quarto di finale #AtpLione 2021 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Lione 2021 - Lorenzo Musetti si gioca la semifinale in Francia contro Aljaz Bedene! Primo confro… - livetennisit : ATP Ginevra e Lione: LIVE i risultati delle Semifinali e Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti (LIVE) -