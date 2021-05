‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Bernal vince sullo Zoncolan. Alla lunga verrà fuori lo Squalo” (Di venerdì 21 maggio 2021) E VENNE IL GIORNO DI GIACOMO NIZZOLO Era ora! E’ stato bravo anche Affini. Oggi Nizzolo ha avuto anche un pizzico di fortuna. Gaviria è stato un gatto a rispondere all’attacco di Affini. Senza il colombiano, non so come sarebbe finita. Poi è stato bravo a buttarsi dietro a Gaviria ed ancora di più ad andare via in progressione. Se la merita. E’ la terza vittoria italiana di tappa, era un po’ che non si vinceva così tanto. LA CARRIERA DI TUTTO RISPETTO DI GIACOMO NIZZOLO: BI-CAMPIONE D’ITALIA, CAMPIONE D’EUROPA, 2 VOLTE MAGLIA CICLAMINO ED ORA LA SOSPIRATA TAPPA AL GIRO Nizzolo si è fatto una bella carriera, è un bel corridore, intelligente, parla bene. Un bel personaggio. Non avevo tante speranze oggi su di lui perché quando si era staccato sul Valico di Somma mi sembrava che gli mancasse qualcosina. E’ stato finalmente portato bene anche dAlla ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) E VENNE IL GIORNO DI GIACOMO NIZZOLO Era ora! E’ stato bravo anche Affini. Oggi Nizzolo ha avuto anche un pizzico di fortuna. Gaviria è stato un gatto a rispondere all’attacco di Affini. Senza il colombiano, non so come sarebbe finita. Poi è stato bravo a buttarsi dietro a Gaviria ed ancora di più ad andare via in progressione. Se la merita. E’ la terza vittoria italiana di tappa, era un po’ che non siva così tanto. LA CARRIERA DI TUTTO RISPETTO DI GIACOMO NIZZOLO: BI-CAMPIONE D’ITALIA, CAMPIONE D’EUROPA, 2 VOLTE MAGLIA CICLAMINO ED ORA LA SOSPIRATA TAPPA AL GIRO Nizzolo si è fatto una bella carriera, è un bel corridore, intelligente, parla bene. Un bel personaggio. Non avevo tante speranze oggi su di lui perché quando si era staccato sul Valico di Somma mi sembrava che gli mancasse qualcosina. E’ stato finalmente portato bene anche d...

Advertising

FedeDiLo98 : Stava per fare la fagianata Affini haha #Giro104 - Sandrino_14 : @valerionicastro @Fanta_Cycling Esatto, e Sagan non lo metto perchè ne ha già vinta una, sarà scarichino. Sembra tu… - Barons10 : @Eurosport_IT MAGRO da chi ti aspetti la FAGIANATA??? - zazoomblog : ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Bernal non ha paura di Pogacar. Yates si sta nascondendo” - #Fagianata’… - peterkama : 'Evenepoel sta facendo tutto quello che può fare un corridore nella sua posizione. Non attacca, si risparmia, si st… -