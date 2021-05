Juventus, ora è tutto fatto: tweet e annuncio ufficiale (Di venerdì 21 maggio 2021) La Juventus si giocherà domenica la qualificazione Champions, ma in giornata è arrivata l’ufficialità della cessione di Douglas Costa. La Juventus, mercoledì sera, ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia e domenica serà affronterà il Bologna nell’ultima giornata di campionato. I bianconeri sono costretti a vincere e sperare di un non successo di Milan o Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 21 maggio 2021) Lasi giocherà domenica la qualificazione Champions, ma in giornata è arrivata l’ufficialità della cessione di Douglas Costa. La, mercoledì sera, ha vinto la sua quattordicesima Coppa Italia e domenica serà affronterà il Bologna nell’ultima giornata di campionato. I bianconeri sono costretti a vincere e sperare di un non successo di Milan o Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

OptaPaolo : 6 - Gianluigi Buffon ha ora vinto sei volte la Coppa Italia (una con il Parma e cinque con la Juventus), nessun gio… - Gazzetta_it : Ronaldo come Buffon e Chiellini: ora parla 'juventino'. Un caso o un indizio? - ZZiliani : Ma qualcuno al #Club di #Caressa che dica che senza il rigore di #Calvarese al 90’ il #Milan ora sarebbe in… - GinoGinopinto64 : RT @FasaniAndrea71: L’ho scoperto ora ...Juventus - Verona gara in cui non vennero assegnati 2 rigori netti alla squadra di casa ....senza… - SilviaPrato1 : RT @FasaniAndrea71: L’ho scoperto ora ...Juventus - Verona gara in cui non vennero assegnati 2 rigori netti alla squadra di casa ....senza… -