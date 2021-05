Inter | con lo scudetto è boom social | +2 | 33% di crescita

Advertising

MarcoBellinazzo : Ecco tutto ciò che c'è da sapere sull' @Inter dopo l’accordo con #Oaktree sul finanziamento da 240 milioni (assetto… - FBiasin : Nota #Inter sul finanziamento di 275 milioni di #Oaktree: 'Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a soste… - Inter : ?? | INSIEME Fai un selfie con i prodotti celebrativi I M SCUDETTO Pubblica la foto con l'hashtag #IMScudetto e… - interchannel_ic : #Offerta Domenica #InterUdinese sarà trasmessa su #DAZN per vedere la partita acquista: Carta Prepagata DAZN 3 Mesi… - ducciosiena : Prenderei sia Belotti che Vlahovic .. vorrei che il Milan giocasse con due punte vere ed un centrocampo almeno a 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter con

...Kessie De Paul Muriel De Vrij Hernandez Donnarumma Cuadrado Romero Skriniar Berardi Tra i quindici calciatori presenti nella formazione di quest'anno a spiccare è poco soprendentemente l'...È quello che ha fatto negli ultimi due anni, da quando è quinoi". Il difensore dell'Andrea Ranocchia esaltaqueste parole il suo allenatore Antonio Conte che ha condotto i nerazzurri ...Festa Scudetto per l’Inter con Antonio Conte che potrebbe effettuare qualche rotazione. Probabilmente non in porta dove Handanovic va verso la conferma su Radu. Davanti a lui cinque giocatori per tre ...Il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi ha presentato ai canali ufficiali giallorossi la delicata partita contro l'Inter: Sulle esigenze di classifica.