(Di sabato 22 maggio 2021) Da lunedì tutta l?Italia sarà in fascia gialla, compresa la minuscola Valle d?Aosta che era rimasta in arancione. E dal 14- se non ci saranno sorprese - il...

Advertising

lucabattanta : RT @ilmessaggeroit: Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via» - ilmessaggeroit : Il Lazio riapre dal 14 giugno. Draghi: «Tra due mesi mascherine via» - augusto_amato : Le regioni puntano alla zona bianca, il Lazio spera. Riapre tutto tranne le discoteche - mummy53690440 : Le regioni puntano alla zona bianca, il Lazio spera. Riapre tutto tranne le discoteche - FrontieraRieti : Dopo quasi sette mesi di chiusura forzata, il Teatro Potlach riapre finalmente le sue porte e lo fa con la XXI ediz… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio riapre

Il Messaggero

Distefano! Lala Fiorentina! Cross di Milani e tocco vincente. Spalluto ci prova in ... Diretta/Juventus Primavera (risultato finale 1 - 2): Bonatti torna a vincere! SALVA DUTU Inizia il ...Presto, già dal 14 giugno se la tendenza al miglioramento sarà confermata, potrebbero guadagnare la fascia bianca Lombardia, Umbria e. Ma anche altre regioni, in particolare Emilia Romagna e ...Nel confronto la vicepresidente ha espresso tutta la propria disponibilità a collaborare sia per quanto riguarda la promozione turistica della Regione Marche, sia per il riscatto delle terre colpite d ...A piccoli passi verso uno Stivale sempre più bianco. Non più solo la Sardegna, che è stata la prima e l'unica regione finora a provare la libertà della fascia di minor rischio. Dopo aver perso il prim ...