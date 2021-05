I Paesi ricchi ora hanno i vaccini e non fanno più gli egoisti (Di venerdì 21 maggio 2021) Circa 3 miliardi e mezzo di vaccini anti-Covid arriveranno dalle Big Pharma, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, sotto forma di donazioni ai Paesi a basso reddito e fornitura a prezzo calmierato ai Paesi a medio reddito. Mario Draghi annuncia la donazione di 300 milioni di euro alla piattaforma del Covax, in modo che possa acquistare dosi per quella parte di mondo che non ce la fa. Angela Merkel e Emmanuel Macron daranno 30 milioni di fiale ognuno al Covax. Pure la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, leader di un paese che finora ha pensato solo a vaccinare gli americani, dice che gli Usa “continueranno a donare le dosi in eccesso”. Il global summit sulla sanità officiato da Draghi e Ursula von der Leyen a Roma in collegamento con i leader di tutto il pianeta, tranne Joe Biden e Vladimir Putin, pullula di generosità. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Circa 3 miliardi e mezzo dianti-Covid arriveranno dalle Big Pharma, Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, sotto forma di donazioni aia basso reddito e fornitura a prezzo calmierato aia medio reddito. Mario Draghi annuncia la donazione di 300 milioni di euro alla piattaforma del Covax, in modo che possa acquistare dosi per quella parte di mondo che non ce la fa. Angela Merkel e Emmanuel Macron daranno 30 milioni di fiale ognuno al Covax. Pure la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, leader di un paese che finora ha pensato solo a vaccinare gli americani, dice che gli Usa “continueranno a donare le dosi in eccesso”. Il global summit sulla sanità officiato da Draghi e Ursula von der Leyen a Roma in collegamento con i leader di tutto il pianeta, tranne Joe Biden e Vladimir Putin, pullula di generosità. ...

