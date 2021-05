I campioni al banco dei pegni | Suning ha ipotecato l’Inter per non farla fallire

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 maggio 2021) La squadra che ha vinto lo scudetto è ufficialmente aldei. E ci resterà per tre anni. Fino a quandonon avrà finito di ripagare il prestito – e i relativi interessi – che Oaktree gli ha concesso dopo una trattativa di oltre due mesi che ha coinvolto anche Goldman Sachs e gli avvocati di Dla Piper. Lo chiamano “finanziamento”, ma di fatto, la squadra più forte della Serie A, è ipotecata. Le sue quote sono state messe a garanzia del prestito. Significa che nel caso in cui in questi tre anninon riuscisse a ripagarea cifra – e i numerosi vincoli e parametri inseriti nell’accordo – Oaktree acquisirebbe la maggioranza del club nerazzurro, diventandone il proprietario. Il vantaggio del fondo californiano (proprietà dei canadesi di Brookfield) è ...