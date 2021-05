Gremio annuncia con video ritorno Douglas Costa

(Di venerdì 21 maggio 2021) "E' il momento giusto per tornare". Con questodiffuso sui propri social, ililin maglia 'tricolor' di. Il giocatore della Juventus, in questa stagione in ...

"E' il momento giusto per tornare". Con questo video diffuso sui propri social, il Gremio annuncia il ritorno in maglia 'tricolor' di Douglas Costa. Il giocatore della Juventus, in questa stagione in prestito al Bayern Monaco, ha quindi deciso di tornare nel club di Porto Alegre.