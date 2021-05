Global Health Summit, Draghi: “Impegni per paesi poveri e sui brevetti vaccini sinceri, ma è solo il primo passo” (Di venerdì 21 maggio 2021) “È stato un Summit molto importante per la forza e la sincerità degli Impegni. C’è un gran desiderio di arrivare a risultati concreti nell’immediato e per il futuro, ma è il primo passo, il lavoro continuerà”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, nella conferenza stampa congiunta con Ursula von der Leyen, al termine del Global Health Summit a Roma. L’Italia “ha promesso 300 milioni di euro alla facility Covax e circa 15 milioni di vaccini per il pool di donazioni. Altri paesi hanno promesso ancora di più, stiamo tutti lavorando attivamente“, spiega ancora il premier. Draghi quindi sottolinea che l’obiettivo è “perseguire una strategia comune per prevenire future pandemie, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “È stato unmolto importante per la forza e latà degli. C’è un gran desiderio di arrivare a risultati concreti nell’immediato e per il futuro, ma è il, il lavoro continuerà”. Così il presidente del Consiglio Mario, nella conferenza stampa congiunta con Ursula von der Leyen, al termine dela Roma. L’Italia “ha promesso 300 milioni di euro alla facility Covax e circa 15 milioni diper il pool di donazioni. Altrihanno promesso ancora di più, stiamo tutti lavorando attivamente“, spiega ancora il premier.quindi sottolinea che l’obiettivo è “perseguire una strategia comune per prevenire future pandemie, ...

