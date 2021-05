Germania, quarantena di due settimane per chi arriva da Gb (Di sabato 22 maggio 2021) Una quarantena di due settimane ai viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna sarà imposta in Germania a partire da domenica. La decisione, annunciata dall’istituto Robert Koch di Berlino, è stata presa a causa della diffusione della variante indiana sul territorio britannico. La quarantena sarà obbligatoria anche in caso di tampone negativo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 22 maggio 2021) Unadi dueai viaggiatori in arrivo dalla Gran Bretagna sarà imposta ina partire da domenica. La decisione, annunciata dall’istituto Robert Koch di Berlino, è stata presa a causa della diffusione della variante indiana sul territorio britannico. Lasarà obbligatoria anche in caso di tampone negativo. L'articolo proviene da Italia Sera.

